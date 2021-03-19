Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Adana’da paramotor paniği

Adana’da paramotor paniği

Paramotorlu şahısların uçması

Para Cezası Polis Helikopteri Polis Ekipleri Helikopter Paramotor 

-Uçuşlarından görüntü
-Telsizden anons edilmesi
-Polisin megafonla uyarması
-Paramotorların indirilmesi
-Şahısların çekim yaptıklarını söylemesi
-Polisin inceleme yapması
-detay görüntü
-Helikopter görüntüsü
-Özel harekat görüntüsü

( ADANA )- İzin almadan şehir merkezinin üzerinde paramotor uçuran iki şahıs paniğe neden olurken, polis şahısları megafonla seslenerek aşağı indirdi- Geçtiğimiz aylarda da iki YPG’li teröristin bombalı eylem yapmak üzere Suriye'den Türkiye’ye paramotor ile gelmesi hatırlatılarak alarm seviyesi en yükseğe çıkartıldı ADANA

- Adana’da izin almadan şehir merkezinin üzerinde paramotor uçuran iki kişi paniğe neden oldu. Polis şahısları megafonla seslenerek aşağı indirdi.Havada iki paramotor gören polis ekipleri Suriye’den iki YPG’li teröristin paramotor ile gelip Hatay’ın İskenderun ilçesinde 19 Ekim 2020 tarihinde bombalı eylem yapmak isterken etkisiz hale getirilmesinden dolayı alarma geçti.Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü başta olmak üzere, özel harekat ve diğer ekipleri bölgeye sevk edildi. Merkez Sabancı Camii ve Taşköprü üzerinde uçan paramotorlu iki kişi ekipler tarafından bir süre takip edilip indirilmeye çalışıldı. Bu arada polis ekipleri izinli uçuş yapmak isteyen iki şahsın olup olmadığını da kontrol etti. Ancak paramotor ile uçmak için kimsenin izin almadığı belirlenince alarmın seviyesi de yükseldi. Polis megafonlarla alçalan şahıslara inmeleri için uyarıda bulundu. Bu arada polis helikopteri de havalandı. Bir süre daha havada kalan paramotorlu iki şahıs uyarılar üzerine Merkez Parka iniş yaptı. İsimlerinin Ali Kabaş ve Kemal Tufan olduğu öğrenilen şahıslar İstanbul’dan geldiklerini Portakal Çiçeği Karnaval Komitesi ve Çukurova Belediyesinin istediği üzerine karnavalda yayınlanması için Adana’nın tarihi ve turistik mekanlarını havadan görüntülediklerini söyledi.

GBT kontrolü yapılan ve izin almadan uçuş yapan şahıslar hakkında işlem başlatıldı. Polis merkezine götürülen şahıslara para cezası uygulandı.Bu arada polis helikopteri bir süre daha havada uçmaya devam etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement