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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Adana’da Özel Harekat destekli DEAŞ operasyonu

Adana’da Özel Harekat destekli DEAŞ operasyonu

Zırhlı araçların gidişi

Adli Tıp Güvenlik Önlemi Şafak Vakti Terör Örgütü Özel Harekat Polisleri 

-Özel harekatın evin içerisindeki görüntüsü
-Çevrede güvenlik önlemi alan özel harekat polislerinden genel ve detay görüntüler
-Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

( ADANA ) ADANA

- Adana’da terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiği iddia edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
Özel Harekat polislerinin de desteği ile şüphelilerin adreslerine şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Yapılan baskında yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (CNK-
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