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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Adana’da otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı

Adana’da otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı

Yaralanan kişiden genel ve detay görüntüler

Hastane Sulama Kanalı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Kanala düşen otomobilden genel ve detay görüntüler
-Olay yerinden genel görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Yeşil Bulvarda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal U. kullandığı 01 TY 790 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil DSİ’ye ait sulama kanalına düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü Mustafa Kemal U. ile yanında bulunan Şahin U.'yu ambulansa bindirdi. Yaralılar Adan Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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