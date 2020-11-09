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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 1 yaralı

Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 1 yaralı

- Kaza yerinden görüntüler - Sulama kanalına düşen araçtan görüntülerADANA (AA) - Adana 'da kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Murat B, idaresindeki plakası henüz tespit edilemeyen otomobil, merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan ve çevredekilerden yardım isteyen Murat B, vatandaşlar tarafından su dolu kanaldan çıkartıldı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Murat B, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü.Polis ekipleri kaza nedeniyle hasar gören korkulukların yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Kanald İlk Müdahale Korkuluk Sulama Kanalı Sağlık Ekipleri 

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