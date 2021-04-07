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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Adana’da otomobil şantiyeye devrildi: 1 yaralı

Adana’da otomobil şantiyeye devrildi: 1 yaralı

Şantiye içerisine devrilen otomobilden genel ve detay görüntüler

Polis Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Trol 

-Polislerden görüntüler
-Araçtan genel görüntü

( ADANA ) ADANA

- Adana’da yolun bittiğini fark edemeyen otomobil sürücüsü aracıyla yol işlerine ait şantiyeye devrildi. Kazada 1 kişi yaralanırken bir kişide araçtan çıkarak olay yerinden kaçtı. Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücü 34 PC 5456 plakalı otomobiliyle yolun bittiğini fark etmedi. Sürücü, Adana Büyükşehir Belediyesine ait yol işlerinin şantiyesine girdi. Ardından kontrolden çıkan araç şantiyeden aşağı doğru devrildi. Kazayı gören şantiye görevlileri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Araç içerisinde bulunan başka birinin de olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis kaçan kişinin otomobilin sürücüsü olabileceğini değerlendiriyor.
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