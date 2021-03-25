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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Adana’da otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı: 3 yaralı

Adana’da otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı: 3 yaralı

Bir yaralının ambulansa bindirilmesi

Polis Hastane Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

-Yerde oturan iki yaralının görüntüsü
-Yaralının ambulansa bindirilmesi
-Kaza yapan otomobilden genel ve detay görüntüler
-Kaza yerinden genel görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Alican Topal kullandığı 01 EFB 76 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaçlara çarpınca durdu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü Alican Topal, Kemal Bilal Bildik ve Bülent Kaya’yı çıkardı. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Trafiğe kapanan yol aracın çekilmesiyle tekrardan ulaşıma açıldı.
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