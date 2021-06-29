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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Adana’da otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 2 yaralı

Adana’da otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 2 yaralı

Ağaca çarpan otomobilden genel görüntüler

Polis Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Otomobilden detay görüntüler
-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bir ağaca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Bülent Ecevit Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü kullandığı 01 ACD 572 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü ve yolcu konumunda bulunan kişiyi Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Trafiğe kapanan yol otomobilin çekilmesiyle tekrardan ulaşıma açıldı. (CNK-
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