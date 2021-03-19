Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Adana’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Adana’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Olay yerinden genel ve detay görüntüler

Polis Hastane Bild Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Motosikletten genel ve detay görüntüler
-Üzeri örtülü ceset ve otomobilin genel görüntüsü
-Otomobilden genel ve detay görüntüler
-Kaza yerinden detay görüntüler
-Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Hasan Ayan’ın sağlık fotoğrafı

( ADANA )- Adana’da motosiklet ile çarpıştıktan sonra otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi ADANA

- Adana’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken bir kişide ağır yaralandı. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü araçtan ayrılarak olay yerinden kaçtı. Polisler kaçan sürücüyü arama çalışmaları başlattı. Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hasan Ayan kullandığı 01 BAT 73 plakalı motosikleti ile ismi öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki 01 CLD 07 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hasan Ayan ve motosiklette yolcu konumda bulunana Hüseyin Delikanlı yola savruldu. Vatandaşlar kazayı görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ise kazadan hemen sonra aracından inerek kaçıp izini kaybettirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Delikanlıyı özel bir hastaneye kaldırdı. Delikanlının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Motosiklet sürücüsü Hasan Ayan’ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hasan Ayan’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken kaçan sürücüyü arama çalışmalarına devam ediyor. (CNK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement