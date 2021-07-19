Adana’da otomobil drenaj kanalına düştü: 5 yaralı

-Ambulanslardan görüntüler

-Drenaj kanalına düşen otomobilden görüntüler

-Polis araçlarından görüntüler



( ADANA )- Adana’da drenaj kanalına düşen otomobilin içerisinde bulunan anne ve 4 çocuğu yaralandı ADANA



- Adana’da kontrolden çıkan otomobil drenaj kanalına düştü. Kazada sürücü baba yara almadan kurtulurken anne ve 4 çocuğu hafif şekilde yaralandı. Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi’nde mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ender Y. kullandığı 01 BSD 05 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil drenaj kanalına düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada sürücü Ender Y., araçtan kendi çabasıyla çıktı. Araç içerisindeki Mine Y. ile 4 çocuğunu çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarttı. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

