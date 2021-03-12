Adana’da oto galericiler sitesine operasyon: 6 gözaltı

-Polis araçlarının havadan görüntüsü

-Polis araçlarının gidişi ve galericiler sitesine girmesi

-Polislerin iş yerlerinde arama yaparken genel ve detay görüntüleri

-Aramalarda ele geçirilen malzemelerin görüntüsü



( ADANA )- Adana’da gündüz saatlerinde oto galericiler sitesine yapılan operasyonda iş yerlerinde ruhsatsız silahlar, çelik yelek, döner bıçağı, kılıç ve çok sayıda mermi ele geçirildi ADANA



- Adana’da son dönemlerde asayiş olaylarının arttığı oto galericileri sitesine operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oto galericiler sitesinde asayiş olaylarının artması üzerine 14 iş yerine yönelik çalışma başlattı. Gündüz saatlerinde, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Şube’nin katılımıyla eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Baskın düzenlenen iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 9mm çapında 346 adet mermi, 20 adet 7.65mm çapında mermi, 25 adet dolu kartuş, 1 adet balistik çelik yelek, 1 adet döner bıçağı, 1 adet kılıç ve 1 adet kelepçe ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. (CNK-



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