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Adana’da orman yangını
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Adana’da orman yangını

Adana’da orman yangını

Yangından cep telefonu ile görüntü

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-Helikopterle müdahale

( ADANA -EK)- Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor ADANA

- Adana’nın merkez Sarıçam ilçesinde orman yangını çıktı.Alınan bilgiye göre, Sarıçam'a bağlı Mustafalar mevkiinde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına, karadan ve havadan 3 helikopter ve 1 uçak ile müdahale etmeye başladı.
Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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