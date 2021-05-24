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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Adana’da orman yangını

Adana’da orman yangını

Yangın yerinden duman görüntüsü

Gesi Orman Yangını Trol 

-Yangın yeri
-Yangın bölgesinden fotoğraf

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın merkez Sarıçam ilçesinde orman yangını çıktı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kaşobası mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.Kızılçam ormanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale edilerek, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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