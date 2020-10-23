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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Adana'da orman yangını

Adana'da orman yangını

Orman ekiplerinin yangına müdahalesi

Gesi Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale Orman İşçisi 

-Ormanlık alan yangın detay
-Havadan müdahale detay

( ADANA )- Kozan ilçesindeki yangına erken ve hızlı müdahale, kızılçam ormanlarını kül olmaktan kurtardı ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Orçan Mahallesinde çıkan orman yangını erken ve hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü.Yangın ihbarının ardından kısa bir süre içinde yangın bölgesine ulaşan ekipler havadan 2 helikopter 10 arazöz ve 60 yangın söndürme orman işçisi ile birlikte alevlere müdahale etti. Kıza sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.1 dönüm kızılçam ormanının zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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