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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Adana’da organize suç örgütüne operasyon

Adana’da organize suç örgütüne operasyon

Zırhlı araçların gidişi

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Güvenlik Önlemi Suç Örgütü Özel Harekat Polisleri 

-Özel harekatın şüphelinin adrese doğru yaptığı tim yürüyüşü
-Özel harekatın adrese girmesi
-Çevrede güvenlik önlemi alan özel harekat polislerinden genel ve detay görüntüler
-Şüphelilerin adli tıp birimine getirilmesi

( ADANA ) ADANA

- Adana’da şafak vakti organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonun düğmesine şafak vakti basıldı. Polis ekipleri söz konusu şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokaklara önce zırhlı araçlarla girerek güvenlik önlemi aldı. Daha zırhlı araçlardan inen özel harekat timleri uzun namlulu silahlarla çevrede güvenlik önlemi aldı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından özel harekat polisleri şahısların evlerine koçbaşıyla kapıları kırarak girdi. İçeri giren özel harekat polisleri şüpheli şahıslara kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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