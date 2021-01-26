Adana’da mobilya atölyesinde korkutan yangın

-Alevlerin sardığı atölyeden genel görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin müdahalelerinden görüntüler

-Binanın yanan 2 katının görüntüsü

-Yangın yerinden genel ve detay görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından genel ve detay görüntüler

-Kepçenin atölyenin duvarını yıkmasından görüntüler



( ADANA )- Adana’da 3 katlı binanın altında bulunan 2 bin metrekarelik mobilya atölyesinde çıkan yangın, binanın 2 katına sıçradı. İtfaiye yangını kontrol altına alırken soğutma çalışmalarına devam ediyor ADANA



- Adana’da 3 katlı bir binanın altında bulunan yaklaşık 2 bin metrekarelik mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alevler tüm atölyeyi sararken binanın iki katına sıçrayan yangını itfaiye ekipleri kontrol altına aldı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın, saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın altında bulunan yaklaşık 2 bin metrekarelik mobilya atölyesinde çıktı. Alınan bilgiye göre, yangının çıktığını fark eden bina sakinleri, evlerini boşaltarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Atölyede çıkan yangın bir anda binanın iki katına da sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ettiği sırada içeride bulunan kimyasal maddeler nedeniyle patlamalar meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait kepçeler yangın bölgesine gelerek itfaiyenin daha rahat çalışabilmesi için atölyenin duvarlarını yıktı. İtfaiye’nin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinden ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangın çıkış nedeni ise soğutma çalışmasının ardından yapılacak incelemede belirleneceği öğrenildi.



loading...