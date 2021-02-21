Adana'da 'lakap' kavgası: 1 yaralı

-Adli tıpa alınması

-Adli tıptan çıkartılması

-Adliyeye götürülmesi



( ADANA )- Adana’da kendisine lakabıyla seslediği için tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak yaraladı ADANA



- Adana’da bir kişi kendisine lakabıyla seslediği için tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak ağır yaraladı. Edinilen bilgiye göre olay, 17 Şubat Çarşamba günü saat 11.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesinde meydana geldi. Samet S. (20), Aydın B.’ye (26) lakabı olan “Ferman Aydın” diye seslenince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, ikili arasında arbede başladı.

Aydın B., Samet S.’ye “Seni polise şikayet edeceğim” diyerek sokağa çıkıp bir kişiden telefonunu istedi. Bu sırada Samet S.. ise belindeki silahı çıkarıp, polisi aramak için cep telefonunu alan Aydın B.’ye doğrulttu. Samet S.’nin silahını ateşlemesi sonucu Aydın B., karnından yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından Aydın B.’yi, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Bölgeye gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Mahalleyi ablukaya alan polis, yaptığı çalışma sonucu Samet S.’yi, kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen zanlının , ifadesinde, aralarında husumet olduğunu, kendisinden yaşça küçük olmasına rağmen lakabıyla çağırdığını, bu nedenle kavga ettiklerini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Samet S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavisi devam eden Aydın B.’nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



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