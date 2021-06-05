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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Adana’da kebapçıya kalaşnikof ve tabanca ile saldırı

Adana’da kebapçıya kalaşnikof ve tabanca ile saldırı

Saldırı düzenlenen kebapçıdan genel görüntü

Polis Bild Silahlı Saldırı Kalaşnikof Saldırı 

-Polis araçlarından genel görüntü
-Polislerin olay yerinde yaptığı incelemelerden görüntüler
-Olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarından görüntüler
-Boş kovandan genel görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da kimliği belirlenemeyen 2 şüpheli bir kebapçıya kalaşnikof ve tabanca ile silahlı saldırı düzenlendi.
Kebapçının kapalı olmasından dolayı herhangi bir can kaybı yaşanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olay, saat 01.45 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir kebapçıda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen iki şüpheli ön ve arka plakalı olmayan bir otomobille kebapçıya yanaştı. Şüpheliler ardından otomobilden inerek kalaşnikof ve tabanca ile iş yerine defalarca ateş açtı. Ardından şüpheliler otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Uzun namlulu silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kebapçı kapalı olduğundan dolayı herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Polis iş yerinde yaptığı incelemede çok sayıda isabet olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan delil çalışmalarında 4 tane kalaşnikof boş kovanı 5 tane 9 milimetre boş kovan ele geçirdi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.
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