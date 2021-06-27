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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana’da kaçakçılık operasyonu

Kaçak sigara yapılan ev

Kaçakçılık Operasyonu Şüpheli Araç Kaçakçılık Kontrol Noktası Kaçak Sigara 

-Kaçak sigara dolum makinası
-Kaçak sigaralar
-Ele geçen makaronlar
-detay görüntü

( ADANA )- Adana’da 30 bin adet kaçak sigara, 3 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirilirken, 4 zanlı gözaltına alındı ADANA

- Adana’da 30 bin adet kaçak sigara, 3 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirilirken, 4 zanlı gözaltına alındı.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerine bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri merkez Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi’ndeki bir evin damında, kaçak sigara dolumu yapıldığı bilgisine ulaştı. Adrese baskın yapan ekipler, sigara dolum makinesi ile 30 bin adet doldurulmuş kaçak sigara ele geçirdi. Öte yandan ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda durdurduğu şüpheli araçlarda arama yaptı. Polis kontrol noktasında durdurulan iki tırda 3 milyon 550 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.
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