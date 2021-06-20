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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana’da kaçakçılık operasyonu

Sahte içki görüntüsü

Elektronik Sigara Sahte İçki Kaçakçılık Operasyonu Sigara Kaçakçılık 

-Kaçak sigara
-Nargile tütünü

( ADANA )- 4 bin 600 litre akaryakıt, bin 180 paket sigara, 960 litre sahte içki ve 858 adet cinsel ürün ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı ADANA

- Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 bin 600 litre akaryakıt, bin 180 paket sigara, 960 litre sahte içki ve 858 adet cinsel kaçak ürün ele geçirdi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente kaçak ürün sokulduğu bilgisine ulaşarak 5 adrese eş zamanlı baskın yaptı.Baskınlarda 4 bin 600 litre akaryakıt, bin 180 paket sigara, 960 litre sahte içki, 250 kilo nargile tütünü, 457 adet elektronik sigara likiti, 7 adet elektronik sigara ve 858 adet cinsel ürün ele geçirdi.Polis olaylarla ilgili olarak 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
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