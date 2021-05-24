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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana’da kaçakçılık operasyonu

Polisin çarşıya baskın yapması

Kaçakçılık Operasyonu Kaçak Elektronik Eşya Sigara Kaçakçılık 

-Polisin çarşıda arama yapması
-detay görüntü

( ADANA )- Operasyonda gümrük kaçağı bin 20 paket sigara, 200 kilo kıyılmış tütün, 125 bin 280 makaron, 984 cinsel ürün, 80 kilo nargile tütünü ve 37 elektronik eşya ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı ADANA

- Adana'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı bin 20 paket sigara, 200 kilo kıyılmış tütün, 125 bin 280 makaron, 984 cinsel ürün, 80 kilo nargile tütünü ve 37 elektronik eşya ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesinde bulunan Mısır Çarşısında iki farklı iş yerinde ve D-400 karayolundan gelen bir araçta kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine eş zamanlı yaptığı baskınlarda gümrük kaçağı bin 20 paket sigara, 200 kilo kıyılmış tütün, 125 bin 280 makaron, 984 cinsel ürün, 80 kilo nargile tütünü ve 37 elektronik eşya ele geçirdi.Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
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