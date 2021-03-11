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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana’da kaçakçılık operasyonu

Ele geçen malzemelerin görüntüsü

Elektronik Sigara Kaçak Cep Telefonu Kaçakçılık Operasyonu Kaçakçılık Kaçak Sigara 

-Polisin malzemeleri araması
-detay görüntü

( ADANA ) ADANA

- Adana’da polisin yaptığı operasyonda 2 bin 446 kaçak puro, bin 70 paket kaçak sigara, bin 470 paket elektronik sigara kartuşu, 26 kilo, kaçak nargile tütünü ve 18 kaçak cep telefonu ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri İncirlik Park Alanında kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada polis 2 bin 446 kaçak puro, bin 70 paket kaçak sigara, bin 470 paket elektronik sigara kartuşu, 26 kilo, kaçak nargile tütünü ve 18 kaçak cep telefonu ele geçirdi.Olaylarla ilgili 6 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların sorgusu devam ediyor.
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