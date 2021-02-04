Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana’da kaçakçılık operasyonu

Operasyonda ele geçen malzemeler

Kaçak Cep Telefonu Kaçakçılık Operasyonu Kaçakçılık Cep Telefonu Kaçak Sigara 

-Malzemelerden detay görüntü
-emniyet detay

( ADANA )- Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı ADANA

- Adana polisi 7 bin 200 adet doldurulmuş kaçak sigara, bin 250 paket kaçak sigara, 240 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 750 litre kaçak etil alkol, 4 litre içki yapımında kullanılan kaçak aroma ve 400 litre sahte içki ele geçirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılığı ve sahte içki satışını önlemek amacıyla 4 ayrı adrese eş zamanlı yaptığı baskında 7 bin 200 adet doldurulmuş kaçak sigara, bin 250 paket kaçak sigara, 240 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 750 litre kaçak etil alkol, 4 litre içki yapımında kullanılan kaçak aroma, 400 litre sahte içki, bin 200 cinsel kaçak ürün ve 14 kaçak cep telefonu ele geçirdi. Operasyonlarda 7 zanlı gözaltına alındı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı