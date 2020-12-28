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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana’da kaçakçılık operasyonu

Polisin adreslere girmesi

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-Polisin ele geçirdi malzemelerin görüntüsü

( ADANA ) -- Operasyonda 260 paket kaçak sigara, 83 kaçak cep telefonu ve 33 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi ADANA

- Adana polisi yaptığı operasyonda 260 paket kaçak sigara, 83 kaçak cep telefonu ve 33 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri 3 ayrı adreste kaçak ürün bulunduğu bilgisine ulaştı. 3 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskında 260 paket kaçak sigara, 83 kaçak cep telefonu ve 33 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı. (FKE-
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