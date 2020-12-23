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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana’da kaçakçılık operasyonu

Polisin iş yerine girmesi

Kaçak Cep Telefonu Kaçakçılık Operasyonu Kaçakçılık Cep Telefonu Kaçak Sigara 

-Kaçak cep telefonlarını bulması
-Tezgah altından çıkarması

( ADANA ) -- Polisin yaptığı operasyonda 29 kaçak cep telefonu, bin 430 paket ve 805 kaçak pipo tütünü ele geçirildi ADANA

- Adana'da düzenlenen operasyonda 29 kaçak cep telefonu, bin 430 paket kaçak sigara ve 805 kaçak pipo tütünü ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kentte kaçakçılığı önlemek için iki ayrı operasyon yaptı. Operasyonlarda 29 kaçak cep telefonu, bin 430 paket kaçak sigara ve 805 kaçak pipo tütünü ele geçirildi. Olaylarla ilgili 2 zanlı yakalandı. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (FKE-
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