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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana’da kaçakçılık operasyonu

Polisin adreslere baskını

Kaçakçılık Operasyonu Kaçak Sigara Kaçakçılık Kaçak Sigara 

-Baskında ele geçen kaçak ürünler
-Genel ve detay görüntü
-TAKİP: AA, DHA
-MONTAJ TÜNELİNDEN GEÇİLDİ

( ADANA ) - ADANA

- Adana polisinin yaptığı operasyonda 416 adet kaçak cinsel ürün, bin 650 paket kaçak sigara, 3 bin 196 kaçak puro, 50 paket kaçak pipo tütün ve 307 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri dört farklı adreste kaçak ürün satıldığı bilgisine ulaştı. Polis dört adrese yaptığı baskında 416 adet kaçak cinsel ürün, bin 650 paket kaçak sigara, 3 bin 196 kaçak puro, 50 paket kaçak pipo tütün ve 307 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Polis olayla ilgili dört zanlıyı gözaltına aldı. (FKE-
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