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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Adana'da kaçak sigara operasyonu

Adana'da kaçak sigara operasyonu

Polisin otobüste arama yapması

İncirlik Sigara Yolcu Otobüsü Kaçakçılık Kaçak Sigara 

-Köpekli arama yapılması
-Sigaraların bulunması
-detay görüntü

( ADANA )- Yolcu otobüsündeki kutulardan 2 bin 850 paket kaçak sigara çıktı ADANA

- Adana’da polisin yaptığı uygulamada 2 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri İncirlik Park Alanı'nda uygulama başlattı. Kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yapılan uygulamada polis, şüphelendiği şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste hassas burunlu kaçakçılık köpeği Tiryaki ile birlikte arama yapıldı. Köpeğin tepki verdiği bagajdaki karton kutular içinde 2 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.
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