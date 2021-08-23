Adana'da kaçak cep telefonu operasyonu

-Bagajda kaçak cep telefonları bulması

-İş yerinde kaçak kulaklıkları bulması



( ADANA ) ADANA



- Adana’da polisin yaptığı operasyonda 103 akıllı kaçak cep telefonu ile 316 kablosuz kulaklık ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kente şehirlerarası yolcu otobüsüyle kaçak cep telefonu sokulacağı bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu İncirlik Park Alanında uygulama başlattı. Yapılan uygulamada şüpheli otobüs durduruldu. Otobüste yapılan aramada bagajında paketler halinde 103 akıllı kaçak cep telefonu ele geçirildi. Kaçakçılık polisi ayrıca Seyhan ilçesi Şehit Bülent Angın Bulvarında bir iş yerinde de kaçak ürün bulduğu bilgisini alarak iş yerine bastı. Yapılan baskında 316 kaçak kablosuz kulaklık ele geçirildi. Polis, her iki olayda iki zanlıyı yakaladı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (FKE-

