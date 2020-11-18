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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Adana'da kaçak cep telefonu operasyonu

Adana'da kaçak cep telefonu operasyonu

Polisin adreslere girmesi

Kaçak Cep Telefonu Adli Kontrol Akıllı Cep Telefonu Cep Telefonu Kaçak Sigara 

-Kaçak cep telefonu bulması
-Kaçak sigara bulması
-Genel ve detay görüntü

( ADANA ) -- Operasyonda 782 cep telefonu ele geçirildi ADANA

- Adana'da düzenlenen operasyonda 782 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri dört farklı adreste kaçak ürün satıldığı bilgisine ulaştı. Polis eş zamanlı olarak adreslere baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 782 adet kaçak akıllı cep telefonu 486 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1’i yaşı küçük 4 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 1’i tutuklanırken 3 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (FKE-
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