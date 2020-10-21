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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Adana'da ikinci taksim vakası: 'Genç kızı takip edip taciz etti'

Adana'da ikinci taksim vakası: 'Genç kızı takip edip taciz etti'

Zanlının genç kızı takip etmesi

Genç Kız Taksim Akalan Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

-Bir süre arkasından gitmesi
-Genç kızı takip etmesi
-Zanlının fotoğrafı

( ADANA )- Ceyhan ilçesinde bir genç kızı takip edip tacizde bulunduğu ileri sürülen zanlı yakalandı- Zanlının genç kızı takip ettiği anlar saniye saniye görüntülendi ADANA

- Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir genç kızı takip edip tacizde bulunduğu ileri sürülen zanlı yakalandı. Zanlının genç kızı takip ettiği anlar saniye saniye görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, olay, 17 Ekim Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki A.G.'yi, 100 metre mesafeyle takip eden bir şüpheli, iddiaya göre genç kızı taciz etti. Genç kızın şikayetçi olması üzerine, polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, taciz şüphelisinin Zeki A.(23) isimli kişi olduğunu tespit etti. Şüpheli Zeki A., polis ekiplerince yakalandı. Öte yandan şüphelinin, genç kızı takip ettiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Gözaltına alınan Zeki A.'nın Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ederken, kasten yaralama ve parada sahtecilik suçlarından da kaydının olduğu öğrenildi. Şüphelinin sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. (FKE-
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