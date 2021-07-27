Adana'da ikinci orman yangını



- Adana’nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. İlçeye bağlı Horzum Yaylası'nda saat 14.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına 45 orman yangın söndürme işçisi, 2 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz, 4 su tankı ile müdahale ediliyor. Yaklaşık 1 dekar alanda etkili olduğu öğrenilen yangının rüzgarın etkisi ile büyümemesi için ekipler, yangına bir çok noktadan müdahale ediyor.

