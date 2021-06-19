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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Adana'da iki silahlı kavga şüphelisinden biri kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da iki silahlı kavga şüphelisinden biri kovalamaca sonucu yakalandı.

- Şüphelilerin otomobille polisten kaçması - Yakalanan şüpheliden görüntü - Şüphelilerin otomobilinden görüntüADANA (AA) - Adana 'da polis ekiplerinden kaçmaya çalışan iki silahlı kavga şüphelisinden biri kovalamaca sonucu yakalandı.Alınan bilgiye göre, 01 AGT 123 plakalı otomobildeki iki şüphelinin merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde silahlı kavgaya karıştığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.Otomobildeki şüpheliler, mahalleye giren ekipleri fark edip kaçmaya başladı.
Ara sokaklarda bir süre izini kaybettiren şüphelilerin aracı, Kıyıboyu Caddesi'nde yola kapan atan ekiplerce durduruldu.Gürselpaşa Mahallesi ara sokaklarına kaçan iki şüpheliden biri yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.Polis, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Polis Silahlı Kavga Bild Akalan Polis Ekipleri 

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