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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Adana’da iki aile arasında silahlı çatışma: 3 yaralı

Adana’da iki aile arasında silahlı çatışma: 3 yaralı

Polisin mahalleye girmesi

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Silahlı Çatışma Polis Ekipleri Özel Harekat Polisleri 

-Zırhlı araçlardan görüntüler
-Detaylar
-Özel harekat polisleri

( ADANA )- Adana’da hareketli anlar, 2 ailenin çatışması sonrası polis mahalleyi ablukaya aldı ADANA

- Adana’da 2 aile arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. Polis çatışma sonrası uzun namlulu silahlarla mahalleyi abluka altına aldı. Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir İlçesi’ne bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi 3089 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 aile arasında kavga çıktı. Kavganın şiddetlenmesi üzerine aile bireyleri birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Çatışmanın büyümesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mahalleye gelen ekiplere, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve özel harekat polisleri de desteğe geldi. 3 kişinin silahla ile yaralandığı olayda yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olmadığı öğrenildi. Polis çatışma sonrası mahalleye zırhlı araçlarla girerek abluka altına aldı. Ekipler, olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan özel harekat polisleri de sokağın giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
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