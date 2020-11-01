Adana'da hırsızlık operasyonu: 5 kişi tutuklandı...Hırsızlık anları kamerada

-İş yerinden 30 bin lira çalması

-Lap topu çalması

-Zanlıların emniyetten çıkartılması

-Adliyeye götürülmesi



( ADANA )-3 ev ve 4 iş yerinden yaklaşık 50 bin lira çaldığı öne sürülen 10 zanlı güvenlik kamerası görüntüsünden tespit edildi ADANA



- Adana’da 3 ev ve 4 iş yerinden yaklaşık 50 bin lira çaldığı öne sürülen 1’i kadın, 1’i çocuk 10 zanlıdan 5’i tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine 3 ev ve 4 iş yeri sahibi hırsızlık şikayetinde bulundu. Bunun üzerine hırsızlık dedektifleri harekete geçerek güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda yaklaşık 50 bin lira para çaldığı belirlendi. Zanlıların sadece bir iş yerinden 30 bin lira ve diz üstü bilgisayarı çaldığı anlaşıldı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis güvenlik kamerasından hırsızlık olayını 10 kişinin gerçekleştirdiğini belirledi. Polis bu tespitlerin ardından zanlıları yakalamak için şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 1’i çocuk 1’i kadın 10 zanlı yakalandı. Zanlılar emniyete getirilerek sorgulandı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5’i tutuklanırken 5’i adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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