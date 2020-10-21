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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Adana'da genç kızı taciz eden şüpheli adliyeye sevk edildi

Adana'da genç kızı taciz eden şüpheli adliyeye sevk edildi

Genç kızı taciz eden şüphelinin adliyeye getirilmesi

Genç Kız Polis Akalan Kamera Polis Ekipleri 

-Adliyeden detay

( ADANA ) - ADANA

- Adana’nın Ceyhan ilçesinde yolda tek başına yürüyen genç kızı takip edip taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi. Olay, 17 Ekim Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki A.G.'yi, 100 metre mesafeyle takip eden bir şüpheli, iddiaya göre genç kızı taciz etti. Genç kızın şikayetçi olması üzerine, polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, taciz şüphelisinin Zeki A. (23) olduğunu tespit etti. Şüpheli Zeki A., polis ekiplerince yakalandı. Emniyette ifadesi alınan zanlı, adliyeye sevk edildi. (NRM-
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