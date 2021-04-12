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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Adana’da FETÖ’ye finansal destek sağlayan 3 kişi operasyonla yakalandı

Adana’da FETÖ’ye finansal destek sağlayan 3 kişi operasyonla yakalandı

Zanlıları adli tıp birimine getirilmesi

Adli Tıp Akalan Mali Müşavir Şafak Vakti Terör Örgütü 

-Zanlıların adli tıp birimindeki çıkarılması
-Adli tıp birimi genel ve tabela görüntüsü

( ADANA ) ADANA

- Adana’da terör örgütü FETÖ’ye finansal destek sağladıkları ve sohbetlerine katıldıkları belirlenen 3 kişi şafak vakti yapılan operasyonla yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ’ye yönelik operasyon düzenlendi.
Terör örgütü FETÖ’ye finansal destek sağladıkları ve sohbetlerine katıldıkları belirlenen, 3 kişi şafak vakti yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin, mali müşavir, denetçi ve muhasebe müdürü olduğu öğrenildi.Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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