Adana’da feci kaza: 3 ölü

- Adana'nın Ceyhan ilçesine meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Edinilen ilk bilgilere göre, Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı otoyolda hafif ticari araç tır dorsesine arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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