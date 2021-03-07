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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Adana’da feci kaza: 3 ölü

Adana’da feci kaza: 3 ölü

Kaza yerinden görüntüler

( ADANA ) ADANA

Polis Trafik Kazası Ticari Araç Sağlık Ekipleri Tır Dorsesi 


- Adana'nın Ceyhan ilçesine meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Edinilen ilk bilgilere göre, Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı otoyolda hafif ticari araç tır dorsesine arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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