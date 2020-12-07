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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Adana’da eylem hazırlığında olan DEAŞ’lılara operasyon

Adana’da eylem hazırlığında olan DEAŞ’lılara operasyon

Zırhlı araçların gidişi

Güvenlik Önlemi Kurusıkı Tabanca Şafak Vakti Terör Örgütü Özel Harekat Polisleri 

-Özel harekat timinin koçbaşıyla evin kapısını kırıp adrese girmesi
-Çevrede güvenlik önlemi alan özel harekat timlerinden görüntüler
-Başka bir özel harekat timinin adrese girerken görüntüler
-Zırhlı araçların görüntüsü
-Güvenlik önlemi alan özel harekat polislerinden detay görüntüler

( ADANA )-Türkiye’nin sözde Emiri “Briketç, Hureyre” kod adlı Mahmut Özden’in tutuklanmasının üzerine intikam almak için eylem hazırlığında olan 7 DEAŞ’lı teröriste yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi ADANA

- Adana’da terör örgütü DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri “Briketçi, Hureyre” kod adlı Mahmut Özden’in tutuklanmasının üzerine intikam amaçlı eylem faaliyetinde olan 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheliler yapılan operasyonla gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden’in tutuklanmasının ardından intikam almak için eylem yapacağı öne sürülen 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı çıkarılan 7 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
Şafak vakti özel harekat polislerinde desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Söz konusu şahısların evlerine özel harekat timleri koçbaşlarıyla kapıyı kırarak içeri girdi. Ardından özel harekat timleri şahıslara kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, dijital malzeme ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
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