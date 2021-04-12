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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Adana’da durdurulan 2 araçtan 1 ton gümrük kaçağı tütün yakalandı

Adana’da durdurulan 2 araçtan 1 ton gümrük kaçağı tütün yakalandı

Gözaltına alınan şüphelilerin görüntüsü

Güzergah Akalan Ticari Plaka Ticari Araç Kaçakçılık 

-Polislerin arabada arama çalışma yapması
-Gümrük kaçağı tütünlerden görüntüler
-Araçlardan görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da kaçakçılık suçundan aranan iki hafif ticari araç plaka tanıma sistemi tarafından tespit edilince, polisler araçları önüne keserek yakaladı. Araçta yapılan aramada bir ton gümrük kaçağı tütün ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, kaçakçılık suçundan aranan 59 TR 224, 01 ENC 28 plakalı iki hafif ticari plaka tanıma sistemi (PTS) tarafından tespit edildi. Bunun üzerine polis araçların geçebileceği güzergahlarda önlem aldı. Yüreğir ilçesine bağlı Mobilyacılar Sitesi Kavşağına gelen iki hafif ticari araç Yüreğir Devriye Ekipleri tarafından önleri kesilerek durduruldu. Polis araçlarda yaptığı arama çalışmasında 1 ton gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgisi olan 2 araç sürücüsü de gözaltına alındı.
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