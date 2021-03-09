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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Adana’da drone destekli torbacı operasyonu

Adana’da drone destekli torbacı operasyonu

Polisin baskın düzenlenmesi

Adli Tıp Uyuşturucu Şafak Vakti Adli Tıp Kurumu Trol 

-Polislerden görüntüler
-Baskın düzenlenen yerden genel ve detay görüntüler
-Zanlıların adli tıp kurumuna getirilmesi

( ADANA )- Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı ADANA

- Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti drone destekli düzenlenen operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Drone destekli operasyonda belirlenen adreslere yapılan baskında, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
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