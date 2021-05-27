Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Adana'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

- Sürücünün otomobilden çıkartılması - CAN - KUR ekiplerinin çalışması - Yaralının ambulansa konulmasıDireğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandıADANA (AA) - Adana 'nın Çukurova ilçesinde direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.Ahmet Ş'nin kullandığı 38 ABD 970 plakalı otomobil, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şehirlerarası yön levhalarının bulunduğu metal direğe çarptı.Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.Olay yerine sağlık ve Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan ve sıkıştığı araçtan çıkarılan Ahmet Ş, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bild Direksiyon 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement