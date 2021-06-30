Adana'da dehşet: Uyuşturucu krizine giren adam annesi, ablası ve 4 yeğenini rehin aldı

-Polisin ikna çabası

-Olay yerinden görüntüler

-Polisin içeri girmesi

-Çocukların evden çıkması

-Kaygusuz'un evden çıkartılması

-Polis aracının gitmesi



( ADANA - 1)- Özel harekat kapıyı kırdı, amcası kürekle balkon demirlerine vurdu- Uyuşturucu krizine giren şahıs 1 buçuk saat boyunca dehşet saçtı ADANA



- Adana'da uyuşturucu krizine giren bir kişi, annesi, ablası ve 4 yeğenini rehin aldı. 6 kişi özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla kurtarılırken madde krizine giren şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi 45143 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu krizine giren Tugay Kaygusuz önce babası Kazım ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken Kaygusuz bıçakla babasını kovaladı. Yaşlı adam kendisini dışarıya atarken Kaygusuz evde bulunan annesi Gülay, ablası Özge Çiftçi ve 4 yeğenini rehin aldı. Bunun üzerine baba Kazım durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Tugay Kaygusuz'u sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Yaklaşık 1 buçuk saat boyunca evdeki cam, kapı ve bardakları kıran genç kırılan cam parçalarını hem ablasıyla yeğenlerinin hem de kendisini ikna etmeye çalışan polislere fırlattı. 'Amcası ve kuzenleri kapıyı kırmaya çalıştı' Kaygusuz, küfür ederek evdekilere ve kendisine zarar verirken üst katta oturan amcası ve kuzenleri bir taraftan kürekle balkonun demir korkuluklarına vurdu diğer taraftan da kapıyı kırmaya çalıştı. Olay yerine gelen özel harekat polislerinin de desteğiyle evin kapısını kıran polisler Kaygusuz'u gözaltına aldı. Kurtulan çocuklara ise mahalleli sahip çıktı. Sağlık ekipleri de sinir krizi geçiren Özge Çiftçi ve Gülay Kaygusuz'u sakinleştirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (UMT -

