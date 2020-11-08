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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Adana'da dehşet...Borcunu vermeyen kardeşini öldürdü

Adana'da dehşet...Borcunu vermeyen kardeşini öldürdü

Zanlının emniyetten çıkartılması

Hastane Tarım Akalan 

-Adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Adana’da kardeşini bıçakla öldüren zanlının, 10 bin lira alacağını isteyince kardeşinin hakaret ettiğini, bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi ADANA

- Adana’da kardeşini bıçakla öldüren zanlının, 10 bin lira alacağını isteyince kardeşinin hakaret ettiğini ve bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Gülbahçesi Mahallesi 13364 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Serkan B. (27) sokak ortasında bıçakla ağır yaralanmış halde bir özel hastaneye kaldırıldı. Boğazından bıçaklanan Bozkurt yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Polis yapılan çalışmada zanlının ölen şahsın ağabeyi Celal B. (33) olduğunu belirledi. Celal B. bir süre sonra yakalandı. Zanlı emniyete getirilerek ifadesine başvuruldu.Zanlının ifadesinde ikisinin de tarım işçiliği yaptığını, kardeşinin kendisine 10 bin lira borcu olduğunu, bunu istemek için sokakta yanına gittiğini ancak hakaret ettiğini bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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