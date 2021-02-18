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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Adana’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı kararı

Adana’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı kararı

Terörle Mücadele özel timinin baskın düzenlenmesi

Polis Adli Tıp Akalan Terör Örgütü Özel Tim 

-Koçbaşıyla evin kapısı kırılması
-Polislerden görüntüler
-Zırhlı araçtan görüntüler
-Polislerden görüntüler
-Zanlının evinden çıkarılıp zırhlı araca bindirilmesi

( ADANA ) ADANA

- Adana’da terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şafak vakti Terörle Mücadele Polislerinin bulunduğu özel timin baskınıyla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ adına Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlattı. Terörle Mücadele polislerinin oluşturduğu özel tim söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın düzenledi.
Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin 5’i Suriye, 4’ü Irak uyruklu olduğu öğrenildi.
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