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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Adana'da DEAŞ operasyonu

Adana'da DEAŞ operasyonu

Şahsın jandarmadan çıkarılması

Jandarma Akalan Gesi Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-Araca götürülmesi

( ADANA ) -- Suriye'de DEAŞ terör örgütü saflarında savaştığı ve yasadışı yollardan tekrar Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen şüpheli yakalanarak tutuklandı ADANA

- Adana'da DEAŞ terör örgütünde faaliyette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Adana İl Jandarma Komutanlığınca, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu, Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi, Çadırlar bölgesinde ikamet eden Suriye ülkesi uyruklu A.Ş.’nin yasadışı yollardan Ocak ayı içerisinde Suriye'ye giderek DEAŞ terör örgütünde faaliyet gösterdiği, bu süre içerisinde terör örgütü saflarında savaştığı ve Mayıs ayı içerisinde yasadışı yollardan tekrar ülkemize giriş yaptığı tespit edildi. Şahsın yakalanmasına yönelik yapılan operasyon sonucunda, A.Ş. ikametinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (ADN-
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