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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Adana’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı

Adana’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı

Tem özel timinin yürüyüşü

Adli Tıp Akalan Terör Örgütü Trol Özel Tim 

-Tem özel timinin koçbaşıyla kapıyı kırıp adrese girmesi
-Polisi çevrede önlem alması
-Zırhlı aracın görüntüsü
-Zanlının evinden çıkarılıp zırhlı araca bindirilmesi

( ADANA ) ADANA

- Adana’da Suriye ve Irak’ta DEAŞ terör örgütünde faaliyet gösterdiği öne sürülen yabancı uyruklu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulunduğunu tespit ettiği yabancı uyruklu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısları yakalamak için operasyon düzenledi.
Şafak vakti gerçekleşen operasyonla, 3’ü Suriyeli ve 3 Iraklı toplam 6 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne ait özel bir tim, söz konusu şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırarak girdikten sonra şahıslara kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan arama çalışmalarında çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
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