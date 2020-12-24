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24 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Adana’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Adana’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Özel Harekat polislerinin tim yürüyüşü

Adli Tıp Güvenlik Önlemi Şafak Vakti Terör Örgütü Özel Harekat Polisleri 

-Özel harekat polislerinin koçbaşıyla kapıyı kırıp içeri girmesi
-Çevrede güvenlik önlemi alan özel harekat polislerinin görüntüsü

( ADANA ) ADANA

- Adana’da terör örgütü DEAŞ adına aktif olarak faaliyet yürüttüğü öne sürülen 3 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Özel Harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Özel Harekat timleri, koçbaşıyla şahısların evlerinin kapısını kırarak içeri girdi. Ardından kelepçe takarak şüphelileri etkisiz hale getirdi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheli adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firar olan 2 kişinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin, terör örgütü DEAŞ’ın mahalle yapılanmasında faaliyet yürüttükleri öğrenildi.
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