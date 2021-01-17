Adana’da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama



- Adana’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3’ü Suriyeli, 3'ü Iraklı toplam 6 kişinin yakalanmasına yönelik 12 Ocak günü eş zamanlı operasyon düzenledi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ait özel bir tim, şafak vakti söz konusu şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırarak girdikten sonra şahıslara kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan arama çalışmalarında çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı. 5 zanlı sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



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