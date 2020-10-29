Adana’da Cumhuriyetin 97 yılı coşkuyla kutlandı

-Yürüyüşte açılan dev Atatürk fotoğrafının görüntüsü

-Fener alayı yürüyüşünden genel görüntüler

-Fener alayı yürüyüşünden detay görüntüler

-Evlerinden yürüyüşe destek veren vatandaşlardan görüntüler



( ADANA ) ADANA



- Adana’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yüzlerce vatandaşın katılımıyla fener alayı yürüyüşüyle coşkuyla kutlandı. Adana Valiliği, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. Yıl dönümü kutlamaları kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenlendi.

Adnan Kahveci Bulvarı’nda başlayan yürüyüşe yüzlerce vatandaş katıldı.

Vatandaşlar ellerinde taşıdıkları Türk Bayrakları ve meşalelerle, marşlar okuyarak Turgut Özal Bulvarı’na yürüdü. Bazı vatandaşlar ise evlerinin balkonlarından yürüyüş yapanlara Türk Bayrağı sallayarak ve alkışlayarak destek verdi.



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