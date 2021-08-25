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Adana'da bisiklet kavgası: 1 ağır yaralı
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Adana'da bisiklet kavgası: 1 ağır yaralı

Adana'da bisiklet kavgası: 1 ağır yaralı

Zanlının emniyetten çıkartılması

Hastane Dedektif Akalan Ağır Yaralı Bisiklet 

-Adliyeye sevk edilmesi
-Zanlının bir gözünün şiş görüntüsü
-yaralının fotoğrafı

( ADANA )- Adana’da bisikletini zorla almak istediğini ileri sürdüğü kişi ile kardeşini bıçaklayan zanlı tutuklandı ADANA

- Adana’da bisikletini zorla almak istediğini ileri sürdüğü kişi ile kardeşini bıçaklayan zanlı tutuklandı. Olay, 23 Ağustos günü Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent-Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan A. (35), Tarık Bozat (24) ve kardeşi Remzi Bozat’ı (22) bıçakla yaraladı. Yaralılar Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Remzi Bozat taburcu olurken, Tarık Bozat’ın hayati tehlike sebebiyle hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Zanlı Hakan A. ise olaydan hemen sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri tarafından yakalandı. Zanlının emniyetteki ifadesinde, Tarık Bozat’ın kendisinden bisikletini istediğini vermeyince de zorla almak istediğini iddia ederek, “Bisikletimi elimden almak için bana yumruk attı. Ben de kendimi korumak için bıçağı sallarken değdi” dediği öne sürüldü. Taburcu olan Remzi Bozat’ın ise ifadesinde ağabeyi ve zanlının bir gün önce küfürleşmeden dolayı kavga ettiğini, ertesi günü de karşılaşınca tekrar küfürleşme olduğu için kavganın çıktığını söylediği ileri sürüldü. Zanlı Hakan A, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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