Adana'da bir genç aynı evde kaldığı aile dostunu bıçakla ağır yaraladı
- Olayın yaşandığı evden görüntü - Polis aracından görüntü - Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntüADANA (AA) - Adana 'da bir genç aynı evde kaldığı aile dostunu bıçakla ağır ağır yaraladı.Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde M.D. (26), aynı evde kaldığı aile dostu Y.S'yi (50) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D, 15 bıçak darbesiyle Y.S'yi yaraladı.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı.Y.S'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, saldırgan genç polis ekiplerince gözaltına alındı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım